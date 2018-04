Giorni della toma e della birra da 10 anni a Quarona. Inizierà a breve la manifestazione.

Giorni della toma e della birra al via

La “Festa della toma e della birra” di Quarona taglia quest’anno il 10° anniversario, e mette in cantiere un’edizione celebrativa. La manifestazione sarà dall’11 al 20 maggio, nell’area adiacente il campo sportivo. Nel corso della festa ci sarà l’assegnazione del “Babbiu d’argento”, che premia una persona o un’associazione che abbia dato lustro al paese: quest’anno la consegna avverrà durante la “Cena di gala” del martedì. «Sarà un’edizione premium con un programma ricchissimo che gratifichi tutti coloro che nel corso degli anni si sono affezionati all’evento e che ancora una volta torneranno a trovarci – presentano gli organizzatori -. La festa è cresciuta, le presenze sono costantemente aumentate giungendo a un turno over di più di seimila presenze».

Serate all’insegna delle prelibatezze

Ogni sera si potrà cenare, e la collaborazione con “Slow food Valsesia” permette di assicurare prodotti di qualità selezionati fra i migliori produttori. Oltre alle cene tradizionali della festa, saranno garantite serate speciali: lunedì 14 dedicata ai “Sapori di mare”, martedì 15 con la “Cena di gala a otto mani” preparata dagli chef di quattro ristoranti locali, mercoledì 16 cena dedicata al risotto con la Pro loco di Fontaneto d’Agogna, giovedì 17 serata di paella e sangria.

La musica

Per quanto riguarda il programma musicale, l’apertura di venerdì 11 è affidata a due gruppi che rendono omaggio a due glorie nazionali: “La combriccola del Blasco” e “Tra Liga e realtà” si alterneranno con i brani più conosciuti di Vasco Rossi e Ligabue. Sabato 12 la musica dance degli anni Novanta con gli “Elemento 90”, domenica 13 tributo ai Queen con i “Queenmania”. I concerti saranno in pausa nel corso della settimana, sino a venerdì 18 per il ritorno della Shary band per un viaggio nella musica dance dagli anni Settanta ai giorni nostri. Sabato 19 è l’appuntamento tradizionale con le cover degli 8note, mentre la chiusura di domenica 20 è affidata al “Re degli ignoranti”, lo show del sosia di Adriano Celentano.