Mostra Gaudenzio: 2274 visite in tre settimane

Mostra Gaudenzio: 2274 in tre settimane.

Mostra Gaudenzio fa il pieno di visitatori

Non è passato neanche un mese dall’inaugurazione dell’esposizione e sono già stati 2274 visitatori ad ammirare i tesori di Gaudenzio Ferrari. Un dato che conferma l’alto interesse per questo evento che non solo permette di far conoscere a un pubblico più vasto le opere del sommo artista valsesiano ma di promuovere ulteriormente la città e con essa la Pinacoteca, la chiesa della Madonna delle Grazie che custodisce il celebre tramezzo affrescato (che ora si può vedere da vicino grazie allo speciale ponteggio), la cappella di Loreto e il Sacro Monte.

La visita di Sgarbi

Un tour tra i capolavori del maestro che anche Vittorio Sgarbi ha percorso nei giorni scorsi. Il critico d’arte è giunto in città all’improvviso e accompagnato nella visita dal sindaco Eraldo Botta, dall’assessore alla cultura Alessandro Dealberto, dal presidente della Società d’incoraggiamento Mario Remogna, dalla direttrice della Pinacoteca Carla Falcone e dal consigliere Simone Berardi, si è fermato a Varallo fino alle prime ore del mattino.