Mostra vino Ghemme: quest’anno ingresso a pagamento

Regole più stringenti per la Mostra del vino a Ghemme, evento che terrà banco dal 25 aprile al 6 maggio. Tanto per cominciare, quest’anno per la prima volta avrà l’ingresso a pagamento. Una cifra obiettivamente modesta: 3 euro, valido per una sera. Un costo che però potrà essere scontato con la prima consumazione superiore a 3 euro.

Oltre a ciò, come comunicano gli organizzatori su Facebook, i posti nel cortiletto del Ricetto saranno limitati. Non sarà possibile sostare in piedi all’interno del cortile: chi non trova posto a sedere dovrà uscire e cercare tra i tavoli in via Interno Castello o nel Ricetto. Tutto questo, e altre misure, per adeguarsi alle nuove normative. Ma anche per garantire uno svolgimento della festa impeccabile per chi veramente vuole apprezzare il vino delle nostre colline.

