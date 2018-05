Ponzone-Stavello sotto l’acqua, ma spettacolare | Le foto

Ponzonte-Stavello, la cicloscalata sotto l’acqua.

Ponzone-Stavello, una cicloscalata riuscita

Una edizione della Ponzone-Stavello sotto l’acqua. Sabato pomeriggio i ciclisti sono partiti dal palazzetto di Ponzone con il sole, giusto il tempo di arrivare fino a Trivero in frazione Lora e ha iniziato a piovere. E così è stato fino all’arrivo della chiesetta alpina. Presente anche il campione del mondo cicloamatori Mauro Galbignani che ha attaccato già dai primi metri della salita e ha fatto il vuoto. E’ stato poi recuperato a Bellavista, ma negli ultimi 100 metri con uno scatto Galbignani è arrivato a braccia alzate. «E’ stata una gara totalmente sotto l’acqua – spiega Gabriele Cerruti But della Freebike Trivero -. I concorrenti non hanno di certo abbandonato la corsa, e a tutti i costi l’hanno portata a termine. .Un ringraziamento in modo particolare va alle persone sul percorso che pur sotto l’acqua hanno reso possibile il flusso dei concorrenti controllando gli incroci sul percorso e un grazie alla polizia municipale».

Nelle foto di Ruggero Coltro alcuni momenti della gara.