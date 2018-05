Rafting Games a Balmuccia ricordando Paolo Ferraris

Rafting Games a Balmuccia, gli studenti si sfidano lungo le acque del Sesia. Un evento per ricordare l’ex sindaco di Scopello, Paolo Ferraris.

Rafting Games, oggi la sfida degli studenti

Oggi al Centro canoa e rafting Monrosa di Balmuccia sono attesi più di 250 ragazzi delle scuole medie superiori di tutta Italia. Si disputano i Rafting Games, sfida sulle acque del Sesia. All’iniziativa, nata con l’intento di avvicinare i ragazzi a una realtà sportiva nuova per il mondo scolastico come il rafting, partecipano da oltre dieci anni gli studenti delle scuole medie superiori di tutta Italia.

Discesa in gommone

I ragazzi, divisi in equipaggi e accompagnati da una guida che garantisce la massima sicurezza, si cimenteranno in una discesa in gommone e in una gara sprint sul Sesia. «Anche quest’anno la Valsesia ospiterà lo spettacolo dei Campionati studenteschi di rafting, fiore all’occhiello dell’attività federale nel mondo giovanile – commenta Danilo Barmaz, presidente della Federazione Italiana Rafting e della World Rafting Federation -. Ringrazio Piero Arcostanzo e il Centro Canoa e Rafting Monrosa, che undici anni fa hanno ideato questa iniziativa destinata al mondo studentesco».

Il ricordo dell’uomo che lanciò gli sport fluviali in Valsesia

L’evento è dedicato alla memoria di Paolo Ferraris. Ex sindaco di Scopello, una quindicina di anni fa fu il principale promotore delle grandi competizioni internazionali che fecero conoscere a livello mondiale le potenzialità del Sesia quale fiume da discesa.