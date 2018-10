Fabbriche Aperte, iniziativa anche nel Novarese

Fabbriche Aperte, all’iniziativa prendono parte aziende del Novarese.

Fabbriche Aperte nel Novarese

Ci sono anche nove aziende novaresi (di cui otto aderenti all’Associazione Industriali di Novara: Balchem Italia, Barilla, Fondazione Novara Sviluppo, Fratelli Francoli, Hal Service, Luigi Guffanti, Memc Electronic Materials, Novamont e Sambonet Paderno Industrie) fra le 137 che hanno aderito all’edizione 2018 di “Piemonte Fabbriche Aperte”, in programma su tutto il territorio regionale venerdì 26 e sabato 27 ottobre 2018.

I complimenti

«Mi complimento con loro per la decisione di partecipare a questa importante iniziativa – dichiara il presidente dell’Ain, Fabio Ravanelli – perché dimostrano sensibilità nei confronti del loro ruolo sociale e capacità di cogliere la dimensione positiva, anche in termini di comunicazione, di una scelta che vuole far conoscere le proprie eccellenze valorizzandone storia, prodotti e processi produttivi. Quando le aziende si aprono al territorio è sempre un bel segnale, e il fatto che questa tendenza sia in aumento (circa il 40% in più di adesioni rispetto all’edizione 2017) fa ben sperare per il futuro».