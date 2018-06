Lozzolo fuga dalla scuola: plesso a rischio chiusura. A breve un tavolo tecnico per valutare la situazione.

«In questi giorni si è appreso tramite fonti non ufficiali che alcuni bambini della primaria nel prossimo anno scolastico seguiranno le lezioni in un’altra scuola o hanno intenzione di cambiare – spiega il sindaco Roberto Sella-. Mi sono da subito attivato confrontandomi innanzitutto con i responsabili delle scuole e le maestre. Anche le docenti erano all’oscuro di queste decisioni e poi anche con la dirigenza scolastica, con la quale ho trovato sostegno».

Tavolo tecnico

Dagli incontri è scaturita la necessità di aprire un tavolo tecnico. «Lo scopo del tavolo tecnico è pianificare una strategia comune che tenga in considerazione tutti gli aspetti sull’intero territorio di competenza dell’istituto comprensivo, Lozzolo, Gattinara e Roasio, in modo da garantire nel tempo un elevata qualità scolastica – osserva Sella -. L’aspetto più singolare è che i bambini che intendono trasferirsi sono tutti della stessa classe. Pertanto è doveroso intervenire subito cercando di capire le reali motivazioni di queste scelte e intervenire alla radice risolvendo gli eventuali problemi o disagi. Il tavolo tecnico si aprirà verso la fine di giugno. A seguire verranno invitate tutte le famiglie ad un incontro per ascoltare il loro punto di vista, così da integrare e migliorare la programmazione scolastica territoriale».

Per il prossimo anno scolastico comunque è confermata la presenza della scuola.