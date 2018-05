Studenti Itis in visita allo stabilimento dell’aceto. Continua la formazione dei ragazzi che studiano chimica all’Itis “Lirelli” di Borgosesia dedicata al mondo dell’industria alimentare.

Sono le insegnanti di chimica e gli studenti di quinta a presentare la visita allo stabilimento Ponti di Ghemme, specializzato in conserve sott’aceto e sott’olio: «I ragazzi hanno visto la trasformazione delle verdure in squisita Peperlizia, per poi immergersi nei profumi degli aceti balsamici e invecchiati in gigantesche botti di legno. Di grande effetto anche la spianata dei silos contenenti i vari tipi di vino, che accoglie imponente i visitatori all’esterno dell’edificio.»