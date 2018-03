Tassa soggiorno in arrivo anche a Varallo

Tassa soggiorno sarà applicata anche a Varallo a chi soggiorna in una struttura della città

Tassa soggiorno a Varallo per investire sul turismo

Anche a Varallo introduce la cosiddetta tassa di soggiorno, vale a dire un piccolo extra a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive. Possono applicare questa tassa solo territori classificati come località turistica o città d’arte. «La finalità è una sola – spiega il sindaco Eraldo Botta -: applicheremo la tassa per avere a disposizione dei fondi da investire nel settore turistico. Ad esempio Varallo è ormai una delle poche località almeno in zona che ha mantenuto l’ufficio Atl. Noi intendiamo aiutarlo concretamente e con i fondi che otterremo con questa imposta potremo farlo».