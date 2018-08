Valduggia pavimento a prova di capitombolo alla materna. E’ stato completato il lavoro per la posa di un manto di erba sintetica antitrauma alla scuola dell’infanzia di Valduggia.

L’intervento è stato ideato e finanziato dal “Comitato genitori della scuola dell’infanzia”: «Abbiamo iniziato a pensare seriamente a questo intervento quattro anni fa – ha ricordato Sara Gallo, presidente del gruppo promotore -. Fin da subito per raccogliere i fondi necessari abbiamo proposto iniziative, organizzato feste, preparato prodotti gastronomici da vendere in occasione di manifestazioni locali. Passo dopo passo siamo riusciti a raccogliere denaro sufficiente per poter concretizzare il progetto».

Anno nuovo, nuovo inizio per gli alunni

A settembre, alla ripresa delle lezioni, i giovanissimi alunni si troveranno una scuola migliore. Presente all’inaugurazione anche il sindaco Pier Luigi Prino: «Non posso fare altro che complimentarmi con tutti voi – ha detto rivolgendosi al direttivo del Comitato -: è un piacere vedere portato a termine questo progetto così importante per i bambini, un progetto che siete riusciti a realizzare senza dover dipendere da nessuno».