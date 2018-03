Code seggi: le operazioni di voto in Valsesia si sono fatte più lente soprattutto in tarda mattinata e in serata

Code seggi: operazioni di voto lente in alcune sezioni

La nuova legge elettorale (e soprattutto la gestione del nuovo tagliando anti-frode) hanno rallentato in alcune sezioni le operazioni di voto. Anche in Valsesia si sono registrate a tratti code davanti agli scrutatori, in attesa di poter prendere la scheda ed entrare in cabina. Del resto, gli operatori del seggio devono necessariamente eseguire una verifica in più, per cui è inevitabile che i tempi si allungano: se non c’è affollamento il problema si risolve rapidamente, se invece si comincia a creare l’imbuto di gente, la situazione diventa più difficile.

Guarda i dati dell’affluenza alle 19 in Valsesia e dintorni.