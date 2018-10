Elezioni provinciali Vercelli: ecco le due liste che si sfidano. Mercoledì 31 maggio chiamati alle urne solo i consiglieri comunali.

Elezioni provinciali Vercelli: corsa a due

Mercoledì 31 ottobre i componenti delle amministrazioni comunali di Valsesia e Vercellese saranno chiamate ad eleggere i propri rappresentati in Provincia. La legge elettorale prevede che il consiglio provinciale si rinnovi ogni due anni. Per quanto concerne la carica di presidente della Provincia, le elezioni avvengono invece ogni quattro anni, dunque si andrà a rinnovare nel 2020 e il gattinarese Carlo Riva Vercellotti può stare tranquillo (a meno che non si modifichino gli equilibri tra maggioranza e opposizione). Per questa tornata elettorale le liste sono dunque due:

Vercelli e Valsesia – La Provincia dei Comuni

La Casa dei Comuni – Riva Vercellotti Presidente

I candidati

Per la lista Vercelli e Valsesia – La Provincia dei Comuni i candidati sono:

Mattia Beccaro, consigliere comunale di Santhià ;

; Doriano Bertolone, sindaco del Comune di Salasco ;

; Adriano Brusco, consigliere comunale di Vercelli ;

; Fernanda Civati, consigliere comunale di Cigliano ;

; Alessandro Demichelis, consigliere comune di Trino ;

; Giovanna Giordano, consigliere comunale di Alice Castello ;

; Camilla Marone Bianco, consigliere comunale di Borgosesia ;

; Sergio Svizzero, sindaco del Comune di Quarona ;

; Marinella Volpi, consigliere comunale di Motta De’ Conti ;

; Costantino Zappino, consigliere comunale di Vercelli.

La Casa dei Comuni – Riva Vercellotti Presidente invece ha scelto di candidare: