Foto della sindaca a confronto: bufera sul post di Tiramani

Foto della sindaca di Vercelli Maura Forte a confronto: un post su Facebook del deputato leghista borgosesiano Paolo Tiramani ha scatenato polemiche.

Foto della sindaca nel post

Pochi giorni prima del ballottaggio con cui i cittadini sceglieranno il sindaco di Vercelli, la campagna elettorale si fa rovente. Un post pubblicato su Facebook dal leghista Paolo Tiramani, infatti, ha suscitato diverse polemiche. Il post mette a confronto due immagini della sindaca, piuttosto diverse fra loro, bollate rispettivamente come “Quello che ti vogliono far credere” e “La verità”. «Non è questione di estetica – recita la didascalia – la sinistra, come le sue bugie, ha le gambe corte».

Le critiche

Da alcune parti, il post è stato tacciato di sessismo ed è stato definito come un attacco “ad personam”, basato per di più sull’aspetto estetico. Ma Tiramani si è difeso sostenendo che l’attacco non è di natura sessista: ha spiegato che per lui al centro del discorso non c’è la questione estetica, bensì la sua critica è in ambito puramente politico sull’operato dell’amministrazione.