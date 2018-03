Guardabosone e Carcoforo: dove il Pd è primo partito

Guardabosone e Carcoforo: due paesi in cui ha vinto il Partito democratico. Una sorta di “enclave” con intorno il centrodestra

Guardabosone e Carcoforo: il Pd è il primo partito

L’ondata della Lega e più in generale del centrodestra (e in parte anche del Movimento 5 Stelle) non ha sfondato ovunque. Nelle nostre zone, a Carcoforo e a Guardabosone ha vinto il Pd. A Guardabosone, storica roccaforte della sinistra in Valsessera, in realtà ha vinto la coalizione che sosteneva Andrea Delmastro, ma il Partito democratico è comunque il primo con il 28 per cento, seguito dalla Lega con il 23. A Carcoforo invece pareggio con stessi voti tra centrodestra e centrosinistra, 14 ciascuno, e il Pd risulta anche qui primo partito con il 21 per cento, seguito da Forza Italia.

Per il resto, nel collegio ha fatto man bassa di voti il centrodestra, a partire dal capoluogo Borgosesia.

Clicca qui per cercare il tuo comune e vedere i risultati.