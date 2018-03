Lega Romagnano ha triplicato i voti

Lega Romagnano, dal 7,95% del 2013 al 24,9%. Il voto politico ha penalizzato il Partito democratico

Lega Romagnano, il Carroccio corre forte. “Medaglia d’argento” per il M5S

La Lega nord a Romagnano corre forte. E’ uno dei dati emersi dalle consultazioni del 4 marzo; il Carroccio è balzato dal 7,95% del 2013 al 24,9%, diventando così il primo partito anche nel paese sesiano. A Romagnano, tuttavia, c’è stato uno “scollamento” tra voto politico e colorazione delle ultime amministrazioni comunali, vicine al centro-sinistra. Il voto politico ha penalizzato il Partito democratico, che è sceso dal 30,5 per cento del 2013 al 22,44, al terzo posto nelle preferenze dei romagnanesi dopo Lega, appunto, e M5S. Quest’ultimo, con il 22,9 per cento delle preferenze, si è mantenuto praticamente stabile rispetto a cinque anni quando fa aveva raccolto il 21,9 per cento. Stabile anche l’area di centro-destra, pure con una solida tradizione a Romagnano. Nel 2013 il Pdl era al 18,3 per cento, FdI 1,7 e la Destra 0,3; oggi Forza Italia ha raggiunto il 12 per cento, 86, FdI 3,78 e Noi con Italia 0,68.