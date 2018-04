Piazza Borgosesia opposizione accusa: 250mila euro buttati

Piazza Borgosesia opposizione ribadisce le sue critiche: d’accordo sull’antimafia, ma non c’era bisogno di spendere 250mila euro.

Piazza Borgosesia opposizione va avanti con la raccolta firme

«Ovviamente il tema della fontana è importante: la lotta alla mafia ed il ricordo di chi contro la mafia ha lottato.

Ma nessuno ha mai contestato la fontana per il suo tema, ma per il suo costo che ammonta a ben 250000 euro. Una cifra davvero enorme; un ricordo sentito e sincero non necessita di 250.000 euro». Lo scrive Camilla Marone Bianco su Facebook commentando il progetto della piazza di Borgosesia. Il capogruppo dell’opposizione di centrosinistra annuncia che si proseguirà con la raccolta firme contro questo uso del denaro.

I veri problemi senza risposte

«Molti cittadini hanno firmato e stanno ancora chiedendo di firmare per un tale investimento e per la gestione della piazza – scrive ancora il capogruppo, che sottolinea l’importanza di investire su temi più concreti -: Il fatto che già dalle sue prime dichiarazioni il sindaco cerchi, come sempre, di strumentalizzare ogni cosa ed anche un tema tanto delicato come la lotta alla mafia, allontanandosi così dalle reali problematiche, dalle contestazioni, dai pareri e punti di vista non affini ai suoi, fa capire ancora una volta quella che è l’idea di amministrazione del nostro sindaco».