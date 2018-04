Borgosesia Castellazzo: granata rischiano di perdere con l’ultima

Borgosesia Castellazzo: i granata rischiano di perdere in casa: solo una rete in pieno recupero consente ai granata di impattare sul 2-2-.

Borgosesia Castellazzo: il pareggio in pieno recupero

Il Castellazzo Bormida è ultimo in classifica ma per il Borgosesia quest’anno è la bestia nera. Già sconfitti all’andata, i granata hanno sudato freddo anche al Comunale: ma hanno avuto la forza di rimontare due reti e chiudere sul 2-2. Oggi gli ospiti sono andati in vantaggio dopo 3 minuti e hanno raddoppiato quasi allo scadere del primo tempo. Nella ripresa i valsesiani sono scesi in campo decisamente più determinati, e dimezzano lo svantaggio al 49′ con Vitali. Ma devono aspettare addirittura il 92′ per il pareggio: rete di Pagnotta su assist di Procaccio.

