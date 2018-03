Derby valsesiani, domenica tanti incroci

Derby valsesiani domenica tra Prima categoria e Seconda categoria.

Derby valsesiani determinanti

Domenica di derby per il calcio valsesiano. Si parte dal campionato di Prima categoria, in cui si affronteranno Serravallese e Romagnano. Gli ospiti hanno cambiato marcia dopo l’innesto dell’attaccante Omar Papa e possono addirittura sognare i play-off, i padroni di casa invece sono in zona play-out e hanno bisogno di punti per sperare nella salvezza diretta. All’andata finì 1-0 per i grigiogranata di Cometti. In Seconda categoria, invece, al “Bertini” di Quarona è in programma la sfida al vertice tra i padroni di casa e la capolista Pro Roasio, che ha vinto le ultime nove partite. La squadra di Francesco Alberti, però è reduce dal successo bel turno infrasettimanale ed è terza in classifica: non è escluso che possa fare il colpaccio. Nelle stesso girone domani ci sono anche Bettole-Grignasco, sfida tra squadre a caccia della salvezza, e Lozzolo-Lenta 2011.

La serie D

In serie D ormai ha poco da chiedere al suo campionato il Borgosesia, che domani (fischio d’inizio alle 15) sarà di scena al “Ferruccio” di Seregno. I granata sono già da tempo virtualmente salvi, ma al contempo anche fuori dai giochi play-off, e cercheranno comunque un risultato positivo per migliorare il piazzamento di classifica. Ben altro peso avrà la gara in programma al D’Albertas di Gozzano, tra i rossoblù di Marco Gaburro e la Varesina. La formazione del direttore sportivo Casella deve assolutamente vincere per conservare il vantaggio sul Como, in vista del scontro diretto del 15 aprile, che potrebbe essere decisivo per la promozione in serie C.

PARTITE E ARBITRI DI DOMANI

SERIE Girone A

32ª giornata (domenica 25 marzo, ore 15)

SEREGNO-BORGOSESIA

Valerio Crezzini di Siena (Francesco Paolo Danese di Trapani e Simone Corradini del Basso Friuli)

GOZZANO-VARESINA SPORT

Fabiano Simone di Bologna (Fernando Caviano e Pietro Pascali di Bologna)

PROMOZIONE Girone A

24ª giornata (domenica 25 marzo, ore 14.30)

CASTELLETTESE-CEVERSAMA. BIELLA

Stefano Carano di Asti (Marco Bertolotto e Lorenzo Gatto di Collegno)

DORMELLETTO-CITTA DI VERBANIA

Luigi Locapo di Torino (Gian Luca Vanzan di Vercelli e Angelo Di Stefano di Torino)

DUFOUR VARALLO-ACCADEMIA BORGOMANERO

Francesco Magagna di Collegno (Riccardo Vaglio Agnes e Matteo Rovere di Biella)

FULGOR RONCO VALDENGO-VALDUGGIA

Luca Rizzo di Pinerolo (Filippo Vitrano e Marco Volpe di Chivasso)

OLEGGIO SPORTIVA-SCUOLE CRISTIANE

Marco Toma di Torino (Andrea Delaurenti e Graziano Colacicco di Ivrea)

OMEGNA-BRIGA

Mattia Gallese di Torino (Simone Jean Pierre Mattiotti e Alessandro Bonaffini di Ivrea)

SPARTA NOVARA-FOMARCO DON BOSCO PIEVESE

Stefano Piizzi del Vco (Carlo Federico Sartori e Federico Volpini di Collegno)

TRECATE-BIANZE’

Alessandro Mancuso di Ivrea (Alessio Bianco di Chivasso e Gabriele Amisano di Casale Monferrato)

PRIMA CATEGORIA Girone A

24ª giornata (domenica 25 marzo, ore 14.30)

BULE’ BELLINZAGO-MOMO ATLETICO CALCIO

Alessio Perticari di Collegno

CALCIO VOGOGNA-CRODO

Francesco Maniscalco di Vercelli

CAMERI-AGRANO SPORTIVA

Edoardo Castelletto di Chivasso

FERIOLO-VALLESTRONA

Carlo Vivona di Vercelli

GRAVELLONA SAN PIETRO-ORNAVASSESE

Marco Lorusso di Novara

SANMARTINESE-PREMOSELLO

Luigi Piero Lacroce di Torino

SIZZANO-CREVOLESE

Andrea Olivo di Collegno

PRIMA CATEGORIA Girone B

24ª giornata (domenica 25 marzo, ore 14.30)

CHIAVAZZESE 75-SANTHIA’ CALCIO

Giampaolo Sorrentino di Torino

GATTINARA-GAGLIANICO C.S.I.

Simone Alberici di Vco

PONDERANO-F.C. VIGLIANO

Gabriele Curreli di Ivrea

PRO PALAZZOLO-CITTA’ DI COSSATO

Pierpaolo Della Sala di Pinerolo

SERRAVALLESE-ROMAGNANO CALCIO

Andrea Sacco di Novara

VALLE CERVO ANDORNO-PIEMONTE SPORT

Marcello Tinetti di Ivrea

VIRTUS VERCELLI-LIVORNO FERRARIS

Luca Amigliarini del Vco

SECONDA CATEGORIA Girone B

21ª giornata (domenica 25 marzo, ore 14.30)

BORGOLAVEZZARO-RMANTIN

(ore 18)

Adelin Marian Pirtac di Alessandria

JUVENZO SAN ROCCO-DIVIGNANO

Luca Garrone di Casale Monferrato

LUMELLOGNO-PERNATESE

Samuele Balzano di Novara

PRO GHEMME-LA TRECATESE

Samuele Zanello di Vercelli

RIVER SESIA-BASSO NOVARESE

Kledi Kurti di Casale Monferrato

SAN NAZZARO SESIA-CARPIGNANO

Andrea Pipino di Chivasso

SOCCER MEZZOMERICO-SAN ROCCO

Paolo Palermo di Novara

SECONDA CATEGORIA Girone C

21ª giornata (domenica 25 marzo, ore 14.30)

BETTOLE-GRIGNASCO

Enrico Calabrò di Biella

DILETTANTISTICA FC BIELLA-LA CERVO

Marco Antoniotti di Biella

LOZZOLO-LENTA 2011

Alessandro Di Lauro di Vercelli

QUARONESE-PRO ROASIO

Samuele Ceretti del Vco

TORRI BIELLESI-MASSERANO BRUSNENGO

Daniel Giordano di Chivasso

VALLE ELVO OCCHIEPPESE-POLLONE

Giulia Caserio di Ivrea

TERZA CATEGORIA Vco

18ª giornata (domenica 25 marzo, ore 14.30)

BEURESE-ORATORIO SAN VITTORE

Damiano Santini del Vco

CALCIO FARA-AMATORI CASTELLETTO

Piergiulio Balzano di Biella

CAMBIASCA-SPORT CLUB VARALLO

Stefano Aracri del Vco

DINAMO OMEGNA-MAGGIORA

Gianmarco Mattarella di Novara

FONDOTOCE-MEGOLO

Luis Erick Gonzales Cruz del Vco

VIRTUS VILLADOSSOLA-SAN MAURIZIO CALCIO

(sabato 14 marzo, ore 20.45)

Riccardo Di Lonardo del Vco