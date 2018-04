Domenica calcistica: Pro Roasio a un passo dal traguardo

Domenica calcistica valsesiana con riflettori puntati sul campo di Bettole, dove i padroni di casa ospitano la Pro Roasio, a un passo dal ritorno in Prima categoria.

Domenica calcistica decisiva per la Pro Roasio

La formazione di Sebastiano Ferri con una vittoria allungherebbe sulla Dilettantistica Biella. Attualmente le due squadre sono appaiate in testa alla classifica, ma domani i biellesi riposeranno. E con tre lunghezze di vantaggio, i bianconeri di Roasio sarebbero promossi con un pareggio nel derby casalingo contro il Lozzolo di domenica 6 maggio. In serie D in campo già oggi pomeriggio il Borgosesia, che gioca la sua ultima partita casalinga contro l’Inveruno. Domani invece l’attenzione si sposterà su Caronnese-Gozzano, gara decisiva per il primo posto. E in Promozione impegno casalingo per la Dufour Varallo che contro la Sparta Novara potrebbe portare a termine o quasi l’operazione salvezza.

Partite e arbitri di domani

SERIE D Girone A

37ª giornata (sabato 28 aprile, ore 15)

BORGOSESIA-INVERUNO

Geremia Vincenzo De Capua di Nola (Alberto Lo Presti di Messina e Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto)

(Domenica 29 aprile, ore 15)

CARONNESE-GOZZANO

Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata e Santo Zanfardino di Frattamaggiore)

PROMOZIONE Girone A

28ª giornata (domenica 29 aprile, ore 15)

BRIGA-VALDUGGIA

Omar Marinotto di Ivrea (Marzio Giaveno di Pinerolo e Alessandro Babando di Collegno)

CASTELLETTESE-SCUOLE CRISTIANE

Luca Amigliarini del Vco (Graziano Colacicco e Alessandro Bonaffini di Ivrea)

CITTA DI VERBANIA-BIANZE’

Simone La Luna di Collegno (Gian Marco Pellegrino di Torino e Lorenzo Gatto di Collegno)

DORMELLETTO-ACCADEMIA BORGOMANERO

Marius Lazar di Ivrea (Marco Orlando e Filippo Grossi di Torino)

DUFOUR VARALLO-SPARTA NOVARA

Daniele Orazietti di Nichelino (Bayrem Salhi di Chivasso e Luciano Ruggeri di Vercelli)

FULGOR RONCO VALDENGO-FOMARCO DON BOSCO PIEVESE

Giuseppe Scala di Nichelino (Eric Chefor e Paride Fanelli di Novara)

OMEGNA-CEVERSAMA BIELLA

Edoardo Ottino di Ivrea (Hesham Hosni e Fabio Lovera di Torino)

TRECATE-OLEGGIO SPORTIVA

Stefano Piizzi del Vco (Emanuele Frisullo e Valentina Maiolo di Torino)

PRIMA CATEGORIA Girone A

28ª giornata (domenica 29 aprile, ore 15)

BULE BELLINZAGO-CALCIO VOGOGNA

Loris Azzaro di Aosta

CAMERI-VALLESTRONA

Admir Azizi di Nichelino

CREVOLESE-ORNAVASSESE

Alpar Attila Deak di Biella

GRAVELLONA SAN PIETRO-FERIOLO

Valerio Domanico di Chivasso

OLIMPIA SANT’AGABIO-CRODO

Loris Carchia di Vercelli

SANMARTINESE-AGRANO SPORTIVA

Simone Alberici di Vco

SIZZANO-MOMO ATLETICO CALCIO

Sergiu Nirean di Chivasso

PRIMA CATEGORIA Girone B

28ª giornata (domenica 29 aprile, ore 15)

CHIAVAZZESE 75-VALLE CERVO ANDORNO

Francesco Maniscalco di Vercelli

FC VIGLIANO-CITTA’ DI COSSATO

Gianluca Cipriano di Torino

LIVORNO FERRARIS-ROMAGNANO

Luca Billone di Nichelino

PONDERANO-GAGLIANICO

Nour Eddine El Yousfi di Vercelli

PRO PALAZZOLO-PIEMONTE SPORT

Patrick Balzano di Biella

SERRAVALLESE-BIOGLIESE VALMOS

Matteo Vallone di Alessandria

VIRTUS VERCELLI-SANTHIA’

Marco Lorusso di Novara

SECONDA CATEGORIA Girone B

25ª giornata (domenica 29 aprile, ore 15)

BORGOLAVEZZARO-SAN NAZZARO SESIA

Luca Raineri di Novara

DIVIGNANO-LA TRECATESE

Alessandro Brescia di Novara

JUVENZO SAN ROCCO-PERNATESE

Federico Calvo di Casale Monferrato

PRO GHEMME-RMANTIN

Simone Fava di Biella

RIVER SESIA-LUMELLOGNO

Andrea Pipino di Chivasso

SAN ROCCO-BASSO NOVARESE

Alessandro Di Lauro di Vercelli

SOCCER MEZZOMERICO-CARPIGNANO

Achraf Raoui di Vercelli

SECONDA CATEGORIA Girone C

25ª giornata (domenica 29 aprile, ore 15)

BETTOLE-PRO ROASIO

Salvatore Reale di Novara

LENTA 2011-POLLONE

Marco Viteritti di Casale Monferrato

LOZZOLO-LA CERVO

Nicholas Melchionda di Chivasso

TORRI BIELLESI-LESSONA

Daniel Giordano di Chivasso

GRIGNASCO-MASSERANO BRUSNENGO

Enrico Calabrò di Biella

VALLE ELVO OCCHIEPPESE-QUARONESE

Lorenzo Ottino di Ivrea

TERZA CATEGORIA Vco

23ª giornata (domenica 29 aprile, ore 15)

AMATORI CASTELLETTO-MEGOLO

Giovanni Alampi di Novara

BARENGO SPORTIVA-FONDOTOCE

Antonino Curcio di Novara

BEURESE-CALCIO FARA

Riccardo Traglio del Vco

ORATORIO SAN VITTORE-MAGGIORA

Mario Erbetta del Vco

SAN MAURIZIO-DINAMO OMEGNA

Paolo Giano di Biella

VIRTUS VILLADOSSOLA-CAMBIASCA

Fabian Promutico del Vco