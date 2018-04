Gattinara atlete di MgCo3 allo stage con Lia Parolari

Gattinara atlete di ginnastica impegnate su numerosi fronti fra stage e gare.

Gattinara atlete allo stage

Evento da ricordare per la società MgCo3 di Gattinara. Nei giorni scorsi infatti si è concluso uno stage di due giorni con partecipazione dell’atleta nazionale Lia Parolari. Gli atleli dell’MgCo3 sono impegnati in tre competizioni diverse. Oltre a Csen e Csi, da quest’anno gareggiano in Fgi in collaborazione con la Ginnastica Casalbeltrame, società tra le migliori del Piemonte. A Gennaio Giulia Sezzano e Giada Buscema hanno partecipato con la squadra allieve del Casalbeltrame a Torino presso il Palaginnastica alla prima prova di serie D salendo con le compagne sul primo gradino del podio. Giada bissa il primo posto sabato 10 Marzo a Novara nella categoria A4 livello B 3 attrezzi. Giulia, dopo essere salita anche sul podio CSEN in Cup individuale, è quinta nella categoria A3 livello B 4 attrezzi su 24 concorrenti.

I risultati

In gara anche Francesca Martini, 6° nella catoria J1 4 atrezzi, dopo aver vinto la prima prova Csen di specialità e essersi piazzata seconda nella categoria ragazze super A in CSI, e Elena Sezzano, J3 sempre 4 attrezzi anche lei reduce dalla vittoria nella categoria junior del Top Level in CSI e dal secondo posto nella categoria Junior2 CSEN dove sul podio al terzo posto le faceva compagnia Sofia Mortara. Buona anche la partenza di Giulia Morisano che vince nella categoria allieve specialità della Csen e si piazza sul podio anche nelle tigrotte Super A del CSI.

Le più piccole e il maschile

Avendo da poco compiuto i 5 anni Alessia Armitano gareggia solo nel CSI e riesce a salire sul podio al terzo posto nella categoria pulcine, seguita a ruota dalle Cherechees Elisa, Morino Emma e Anselmo Ginevra che pur essendo alla loro prima gara si sono decisamente fatti valere. Fanno incetta di podi anche i maschi. Lorenzo Onesto è primo nella gara del CSI e terzo in quella della CSEN dove pagava il passaggio alla categoria senior ma a soli 0,05 punti dall’oro. Giacomo Zacchi Ambrogione, secondo nella gara del CSI, è secondo anche in CSEN mentre Giacomo Gallarini è primo al CSI e secondo nella gara CSEN. Si è distinto al CSI anche Lorenzo Debernardi dove vince la sua categoria.

Le squadre

Nella gara a squadre tutte le squadre presentate dalla società gattinarese nel campionato Cup della CSEN salgono sul podio: le più esperte Elisa Armitano, Annalaura Felisi, Serena Pedrana e Chiara Buscema vincono l’oro mentre la squadra formata da Elena Patriarca, Rosita Comola e Matilde Redaelli, alla loro prima gara, ma trainate dalle più esperte Francesca Brera e Benedetta Miglio riesce ad aggiudicarsi il bronzo. Brave anche le junior Alessia Boera, Rebecca Costanzo e Beatrice Gualino Mattai che vincono nella loro categoria. Le allieve Agnese Delmastro, Lucia Debernardi,e Erika Varvarich si sono invece fermate a metà classifica.

Gattinara ha un occhio di riguardo per la ginnastica artistica e ha ospitato eventi di rilievo nel settore.