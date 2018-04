Gessi basket contro San Miniato bisogna vincere

Gessi basket oggi più che mai serve la vittoria. Appuntamento alle 18.

Gessi basket match a San Miniato

Alla Gessi Valsesia non resta che vincere, se vuole sperare di qualificarsi ai play-off della serie B per la quarta stagione consecutiva. Con la salvezza comunque già in tasca (e questo era l’obiettivo minimo stagionale), la squadra di coach Bolignano sarà di scena domenica (salto a due alle 18) al pala Pontevivo di San Miniato, contro una Blukart che ha due punti in meno dei valsesiani e che battendo in trasferta Alba ha festeggiato con due giornate d’anticipo la permanenza nella terza categoria nazionale, senza però smettere di cullare il “sogno play-off”.

L’allenatore: «I ragazzi sono pronti»

«Sarà una battaglia – ammette l’allenatore delle “aquile” – ma ben venga, i ragazzi mi pare abbiano assorbito il ko con Empoli e sono pronti. Siamo artefici del nostro destino. Vincendo domenica saremmo praticamente certi di essere tra le prime otto, perché all’ultima giornata ospiteremo Livorno, che è ancora a zero punti. Stiamo recuperando tutti gli acciaccati, Magrini sta lavorando forte per aumentare la sua condizione dopo il rientro dall’infortunio e speriamo di riuscire a fare tre allenamenti intensi prima della trasferta toscana».