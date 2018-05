Gessi-Firenze per continuare a sognare

Gessi-Firenze, salto a due stasera alle 18 al palasport San Marcellino del capoluogo toscano. Martedì gara 2 sempre in trasferta

Dopo l’impresa di Vicenza, eliminata nei quarti di finale play-off, oggi (domenica 13 maggio) Valsesia Basket sarà di scena al palasport San Marcellino di Firenze (salto a due alle 18) per la gara uno della semifinale. Sempre in Toscana si giocherà gara due martedì sera, mentre la terza sfida della serie è in programma venerdì 18 al Pala loro Piana, che ospiterà anche l’eventuale gara 4 domenica 20. Per la sfida decisiva, qualora si rivelasse necessaria, si tornerebbe in Toscana mercoledì 23.

L’All Foods Firenze ha già battuto due volte i borgosesiani, ma sognare non costa nulla

L’All Foods Firenze parte logicamente con i favori del pronostico, avendo chiuso la stagione regolare al secondo posto (con gli stessi punti della capolista Paffoni) e avendo battuto i borgosesiani nelle due sfide di campionato (90-92 in Valsesia all’andata, 78-69 al ritorno a Firenze). Ma la Gessi ha saputo finora infischiarsene dei pronostici avversi e sicuramente non è disposta a fare la vittima sacrificale. Anzi capitan Gatti (strepitoso in gara due con Vicenza) e compagni venderanno cara la pelle. Sognare non costa nulla, due anni fa la “banda arancione” (di cui facevano già parte Gatti e Quartuccio) fece tremare la corazzata Forlì in una serie di cinque partite mozzafiato. Stasera ricomincia un’altra avventura e può succedere di tutto.