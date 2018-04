Gessi impresa a San Miniato: play-off a un passo

Gessi impresa a San Miniato: gli arancioni vincono 50-57 e ipotecano il passaggio ai play-off.

Bisognava vincere e gli arancioni hanno vinto. La Gessi basket ha espugnato il parquet di San Miniato mettendo a segno un prezioso 57-50 che a questo punto li porta a un solo passo dal passaggio alla fase successiva del campionato, quella dei play-off. Dopo la sconfitta patita domenica scorsa in contro l’Empoli, un nuovo stop avrebbe pregiudicato in modo probabilmente definitivo la speranza di proseguire la stagione. E’ stata una vittoria arrivata nel finale: a poco più di un minuto gli arancioni erano sotto di 50-48, poi è arrivata una tripla di Gatti, e da lì i valsesiani sono decollati. Adesso i play-off sono davvero a un passo: basta vincere in casa domenica prossima contro l’ultima in classifica.

