Gessi travolge Vicenza e va avanti nei play-off: i valsesiani vincono in trasferta 60-76. Incontreranno l’All Foods Firenze in semifinale.

Gessi “distrugge” Tramarossa e passa il turno

Una strepitosa vittoria della Gessi, che ha travolto Vicenza espugnano il campo ospite con 16 punti di vantaggio. Alla fine la gara si è chiusa sul 60-76 per le “aquile” di coach Bolignano. Gli arancioni passano quindi il primo turno dei play-off di basket: la prossima sfida (al meglio delle cinque partite) i borgosesiani affronteranno l’All Foods Firenze, seconda nel girone A.

Una gara sempre in vantaggio

Questa volta la Gessi non ha fatto l’errore di sette giorni fa, quando si era lasciata sorprendere da una partenza bruciante dei vicentini, che poi non era riuscita a recuperare. Oggi il primo quarto è stato, sì, a vantaggio del Tramarossa, ma di poco. E comunque non in sicurezza come sette giorni fa. Infatti la metà gara si è chiusa sul 30-30. Poi i valsesiani hanno messo il naso davanti nel terzo quarto (44-45) e hanno demolito gli avversari nell’ultima frazione, concludendo appunto con 16 punti di vantaggio. Determinante anche l’appoggio dei tifosi. E ora si va in semifinale.

Servizio domani su Notizia Oggi