Giovani D valore, Borgosesia in testa

Giovani D valore, primo posto granata

Si può vincere un campionato anche arrivando a metà classifica. Ne sa qualcosa il Borgosesia, che dovrebbe festeggiare a breve il primo posto finale nella classifica di “Giovani D valore”, il concorso con cui in ogni stagione il Dipartimento Interregionale della Lega Dilettanti premia le società che fanno giocare per più minuti i giovani. Nel quinto e ultimo aggiornamento della graduatoria del girone A i granata sono primi con 1383 punti, davanti a Varesina (1363), Seregno (1352) e Gozzano (1099). Quasi certamente il primato verrà confermato anche dopo gli ultimi aggiustamenti e ciò significherà incamerare un premio di 25mila euro, come già accaduto un anno fa. «Una grande soddisfazione per la società – ammette il ds Mauro Turino – , che fa il paio con la cessione di Tomaselli al Monza. E senza dimenticare il cammino della squadra, che si è salvata senza troppo patemi»

E tra i giovani lanciati c’è anche Tomaselli che è passato al Monza proprio quest’anno.