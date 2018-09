Grignasco calcio in festa per i 100 anni | Le foto

Grignasco calcio celebra il suo primo secolo: sabato scorso i festeggiamenti.

Grignasco calcio a quota 100

Un anniversario da ricordare per la squadra di calcio di Grignasco: festa in grande per il centenario di fondazione dell’Usig (Unione sportiva italiana Grignasco), che si è svolta sabato. La società presieduta oggi da Gemis Iuliano è nata nel 1918 e nel corso degli anni ha collezionato molteplici ricordi ed esperienze. Nel fine settimana per festeggiare i 100 anni di fondazione è stato organizzato un appuntamento dedicato a sostenitori, giocatori e amici. Nel pomeriggio le vecchie glorie e la formazione 2018/2019 sono scese in campo per una partita. A seguire, al parco Vinzio le buone forchette hanno avuto modo di gustare una serie di manicaretti in compagnia. Ad accompagnare la serata sono stati gli “Echo”.

Scorri le immagini per vedere tutte le fotografie

Un evento partecipato

«Siamo davvero molto soddisfatti della partecipazione – spiega Enrico Zanolini, segretario e tesoriere del sodalizio-. Nel complesso erano 130 i partecipanti alla cena a cui si sono aggiunti una ventina di volontari che hanno cucinato e servito. E’ stata una bella iniziativa che ha avvicinato giovani e adulti ad un momento importante per la nostra realtà». Numerosi sono stati i ragazzi che hanno deciso di partecipare all’evento. «Sono scesi in campo tutti i giocatori della formazione che giocherà quest’anno – evidenzia il segretario dell’Usig -. Inoltre erano presenti amici dei giocatori e il gruppo degli “Echo”, il cui cantante è Lino Belviso che ha giocato in passato nella nostra squadra. In generale la media dell’età dei partecipanti era compresa tra i 30 e i 40 anni». Presente alla manifestazione anche una rappresentanza del Comune di Grignasco e della Figc . «L’assessore Alessandro Balzarini. presente insieme a Maurizio Pizzi, ci ha consegnato una targa in ricordo del centenario – prosegue Zanolini – e poi la parola è passata a Agostino Guarnieri, delegato della provincia di Novara della Figc. Entrambi ci hanno ringraziato per quanto stiamo facendo».

Scorri le immagini per vedere tutte le fotografie