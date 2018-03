Mattia Urban sfonda il muro dei 200 gol

Mattia Urban supera il traguardo dei 200 gol: con la tripletta di domenica il bomber del Valduggia è a quota 201

Mattia Urban raggiunge quota 201 gol

Con le tre reti insaccate domenica nel 4-2 contro il Trecate, Mattia Urban ha superato il traguardo dei 200 gol, portandosi a quota 201. Una festa per il bomber del Valduggia (nonché uno dei personaggi più conosciuti del calcio locale) che da 16 anni è in azione sui campi di gioco della zona. Urban ha iniziato la sua carriera nel 2002 con il Borgosesia calcio, poi è passato al Borgopal, alla Dufour, al Cossato e attualmente al Valduggia. In più, occorre considerare le più brevi parentesi a Briga e Cavaglià. Con il Valduggia è stato alfiere della salita in Promozione arrivata lo scorso anno.

Migliore in campo

Domenica Mattia Urban è stato il migliore in campo. La tripletta è maturata tutta nella ripresa. Al 3′ su assist di Bottega, il numero 10 ha segnato con un colpo di testa che non lascia scampo al portiere. Al 27′ secondo gol personale su bell’invito di Cardani. Tripletta al 32′ su calcio di rigore.