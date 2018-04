Pro Roasio oggi partita che può portare in Prima categoria

Pro Roasio oggi gioca contro la Valle Elvo Occhieppese: se vince e se intanto perde la Dilettantistica Biella è promossa in Prima categoria.

Pro Roasio oggi partita da vincere

Mancano quattro giornate alla fine del campionati di calcio. Ma una squadra oggi potrebbe già far festa. E’ la Pro Roasio, che in caso di vittoria sul campo della Valle Elvo Occhieppese e di contemporanea sconfitta della Dilettantistica Fc Biella contro il Lessona sarebbe già matematicamente promossa in Prima categoria. La squadra di Ferri è vicinissima al traguardo dopo un campionato sempre condotto nelle posizioni di testa e avrebbe comunque la possibilità di riprovare a centrare il prestigioso risultato sette giorni dopo in casa contro le Torri Biellesi.

Una domenica di derby

Sempre in Seconda categoria è anche la domenica dei derby con la sfide del girone C tra Lozzolo e Masserano Brusnengo e quella del girone B tra Pro Ghemme e Carpignano. In Promozione occasionissima per la Dufour Varallo di tirarsi fuori dalla zona play out. I neroverdi di Rossini, infatti, ospitano a Roccapietra il Fomarco Pievese penultimo in classifica. In Prima categoria sfide play off per Gattinara e Romagnano, mentre la Serravallese cerca punti salvezza in casa del Gaglianico.

Il Borgo ospita il Castellazzo Bormida, già retrocesso

Ma domani gioca in casa anche il Borgosesia, che nella 35ª giornata di serie D ospita al Comunale di via Marconi (fischio d’inizio alle 15) il già retrocesso Castellazzo Bormida. Sulla carta una partita dall’esito scontato, che i ragazzi del riconfermato mister Marco Didu cercheranno di vincere. Nello stesso girone c’è grande attesa anche per la sfida al vertice tra Como e Gozzano, che potrebbe essere decisiva per la promozione in serie C.

PARTITE E ARBITRI DI OGGI

SERIE D Girone A

35ª giornata (domenica 15 aprile, ore 15)

BORGOSESIA CALCIO-CASTELLAZZO B.DA

Daniel Cadirola di Milano (Vincenzo Blasi e Sergiu Petrica Filip di Torino)

COMO-GOZZANO

Daniele Perenzoni di Rovereto (Fabrizio Aniello Ricciardi e Antonio Marco Vitale di Ancona)

PROMOZIONE Girone A

26ª giornata (domenica 15 aprile, ore 15)

CASTELLETTESE-OLEGGIO SPORTIVA

Alberto Quarà di Nichelino (Federico Volpini di Collegno e Gabriele Spina di Chivasso)

CITTA DI VERBANIA-BRIGA

Alessandro Mancuso di Ivrea (Gianmarco Serra e Carlo Scibilia di Torino)

DORMELLETTO-VALDUGGIA

Luca Amigliarini del Vco (Umberto Galasso e Hesham Hosni di Torino)

DUFOUR VARALLO-FOMARCO DON BOSCO PIEVESE

Marco Inocco di Biella (Gabriele Ricci del Vco e Silvio Parise di Torino)

FULGOR RONCO VALDENGO-ACCADEMIA BORGOMANERO

Luigi Locapo di Torino (Carmelo Frazzica e Salvatore Ielardi di Novara)

OMEGNA-BIANZE’

Stefano Carano di Asti (Nicola Di Meo di Nichelino e Matteo Rovere di Biella)

SPARTA NOVARA-SCUOLE CRISTIANE

Luigi Carpentieri di Torino (Giuseppe Sciuto e Andrea Marco Nespolo di Alessandria)

TRECATE CALCIO-CEVERSAMA BIELLA

Mattia Marinoni di Vercelli (Angelo Di Stefano e Francesco Leonardo Di Fazio di Torino)

PRIMA CATEGORIA Girone A

26ª giornata (domenica 15 aprile, ore 15)

BULE BELLINZAGO-CRODO

Leonardo Crincoli di Torino

CALCIO VOGOGNA-VALLESTRONA

Simone Squara di Chivasso

CAMERI-FERIOLO

Giuseppe Chieppa di Biella

CREVOLESE-PREMOSELLO CALCIO

Carlo Vivona di Vercelli

GRAVELLONA SAN PIETRO-AGRANO SPORTIVA

Admir Azizi di Nichelino

OLIMPIA SANT’AGABIO-MOMO ATLETICO CALCIO

Luca Leone di Collegno

SANMARTINESE-ORNAVASSESE

Simone Lust di Chivasso

PRIMA CATEGORIA Girone B

26ª giornata (domenica 15 aprile, ore 15)

CHIAVAZZESE-PIEMONTE SPORT

Giuseppe Falcone di Asti

GATTINARA-BIOGLIESE VALMOS

Omar Marinotto di Ivrea

LIVORNO FERRARIS-F.C. VIGLIANO

Nicolò Verdese di Asti

PONDERANO-ROMAGNANO

Saverio Lo Torto di Novara

PRO PALAZZOLO-SANTHIA’

Valerio Domanico di Chivasso

SERRAVALLESE-GAGLIANICO

Luca Pongan di Novara

VIRTUS VERCELLI-CITTA DI COSSATO

Leonardo Umbrella di Nichelino

SECONDA CATEGORIA Girone B

23ª giornata (domenica 15 aprile, ore 15)

BORGOLAVEZZARO-LUMELLOGNO

Paolo Fumagallo di Novara

JUVENZO SAN ROCCO-BASSO NOVARESE

Giovanni Ceriotti di Novara

PRO GHEMME-CARPIGNANO

Andrea Santino di Casale Monferrato

RIVER SESIA-PERNATESE

Alessandro Di Lauro di Vercelli

SAN NAZZARO SESIA-RMANTIN

Samuele Zanello di Vercelli

SAN ROCCO-DIVIGNANO

Alessio Zito di Casale Monferrato

SOCCER MEZZOMERICO-LA TRECATESE

Matteo Ciaparrone di Novara

SECONDA CATEGORIA Girone C

23ª giornata (domenica 15 aprile, ore 15)

DILETTANTISTICA FC BIELLA-LESSONA

Lorenzo Ottino di Ivrea

LENTA 2011-GRIGNASCO

Alessandro Intermite di Chivasso

LOZZOLO-MASSERANO BRUSNENGO

Steven Sanfilippo di Biella

TORRI BIELLESI-LA CERVO

Luca Enriello di Chivasso

VALLE ELVO OCCHIEPPESE-PRO ROASIO

Andrea Pipino di Chivasso

BETTOLE-POLLONE

Arbitro: Antoniotti di Biella.

TERZA CATEGORIA Vco

20ª giornata (domenica 15 aprile, ore 15)

BEURESE-BARENGO SPORTIVA

Luis Erick Gonzales Cruz del Vco

CALCIO FARA-SAN MAURIZIO

Tommaso Miccoli di Biella

CAMBIASCA-ORATORIO SAN VITTORE

Domenico De Michelis del Vco

DINAMO OMEGNA-SPORT C.LUB VARALLO

Stefano Aracri del Vco

FONDOTOCE-AMATORI CASTELLETTO

Damiano Santini del Vco

MAGGIORA-MEGOLO

Giuseppe Marino di Novara