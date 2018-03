Scherma riparte stagione dei Custodes Temporis nel prossimo fine settimana.

Sabato 7 e domenica 8 aprile le prove saranno disputate a Cavour valide per la gara di Coppa Italia regionale di scherma categoria Open (riservata agli atleti da 14 anni in poi). Le prove comprenderanno tutte le sei armi: spada maschile e femminile, fioretto maschile e femminile, sciabola maschile e femminile. Per la “Custodes temporis” parteciperanno Stefania Cazzola e Matilde Rizzi nella spada femminile, Mattia Caramelli, Yuri Blini, Eric Terracciano e Mattia Giulini nella spada maschile, Alice Rameletti nella sciabola femminile. L’attività dell’associazione sportiva valsesiana (che ha sede a Borgosesia in via Giordano) proseguirà con altre competizioni ad aprile.