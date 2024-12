A Mera apre la stagione dello sci. A Bielmonte solo i tappetini e il parco giochi. Non ci sono ancora le condizioni ideali per l’innevamento artificiale.

Dopo una settimana dall’apertura della stagione sciistica nel comprensorio di Alagna, aprono anche le piste all’alpe di Mera. In questo fine settimana sono aperti sia gli impianti di risalita (seggiovia Scopello-Mera, la Capricorno, la Camparient e il tapis roulant), sia gran parte delle piste (Camparient Alto e Camperient Basso, Boschetto, Canalone Alto e Canalone Basso, Capricorno e rientro Capricorno, e Trogo, oltre al campo scuola).

Bielmonte ancora in difficoltà

Le scarse precipitazioni delle scorse settimane e le temperature ancora alte frenano invece la stazione di Bielmonte. Quindi nelle giornale di oggi, sabato 14 dicembre, e domani la stazione sciistica proporrà l’apertura dei tappetini per i principianti con il campo scuola. Le scuole di sci sono aperte e pronte ad accogliere i bambini.

Inoltre domenica 15 dicembre aprirà anche il “Bielmonte winter kids” con le sue giostrine sulla neve dalle 10.30 alle 16. Si spera che in settimana la temperatura possa calare a sufficienza per riuscire a innevare almeno le piste principali. Per il momento non sono previste nevicate importanti, salvo forse una “spolverata” nella giornata di giovedì.

