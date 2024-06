Due giornate di sole e temperature vicine ai 30 gradi. In questa stagione sarebbe la normalità, ma quest’anno è un evento decisamente raro.

Dovrebbe essere cosa normale, avere sole e caldo in estate. Ma quest’anno gira in modo diverso, e il fatto di avere due (forse quasi tre) giornate consecutive senza pioggia e con il termometro che sale stabilmente verso i 30 gradi è cosa che forse non si era ancora vista. Ed è quanto prevedono i meteorologi per le giornate di oggi e domani, giovedì 27 e venerdì 28 giugno.

«Tra giovedì e venerdì – sottolinea il Centro meteo Piemonte – la rimonta di un temporaneo promontorio anticiclonico di matrice subtropicale determinerà condizioni di tempo più stabile e temperature in aumento a tutte le quote, con zero termico fino a 4300-4400 metri e valori massimi fino a 28-31 gradi in pianura».

Ma nel fine settimana torna il maltempo

Questo scorcio di estate non dovrebbe però avere vita lunga, a guardare le previsioni attuali. Già nella serata di sabato potrebbe arrivare una nuova perturbazione che porta nuvole e rovesci (anche temporaleschi), che si protrarranno anche nella giornata di domenica. Ma sono previsioni che vanno ancora confermate, il meteo è molto instabile e anche le previsioni cambiano spesso.

