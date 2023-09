Politica in lutto per Roberto Saviolo, aveva solo 60 anni. Nel Vercellese militò prima nelle file dei socialisti e poi in Forza Italia.

Politica in lutto per Roberto Saviolo, aveva solo 60 anni

E’ mancato Roberto Saviolo, noto personaggio della politica vercellese. Fu prima nelle file del partito socialista poi, come parecchi altri, era confluito in Forza Italia. Era stato consigliere comunale e assessore provinciale nella giunta guidata da Renzo Masoero. Aveva solo 60 anni, e la sua vicenda umana e politica è stata assai tormentata. Da tempo aveva problemi di salute. Molti colleghi lo ricordano con affetto.

Cordoglio fra politici e amministratori

Una di queste testimonianze arriva da Stefano Bondesan, presidente Ovest Sesia e sindaco di Pezzana, dove Saviolo viveva. «Ho appreso questa mattina con grande dispiacere della morte di Roberto Saviolo, con il quale avevo inziato la mia prima esperienza amministrativa, in quanto si era candidato a sindaco e mi aveva chiesto di far parte della sua squadra ed è da lì che ho cominciato la mia avventura amministrativa e oggi sono molto dispiaciuto perché, anche se poi le nostre strade si erano divise, ho sempre avuto stima di lui perché era una buona persona. Il fatto che sia venuto a mancare mi rattrista e colgo l’occasione per rivolgere alla famiglia le mie più sentite condoglianze».

Il funerale si celebra sabato

Il rito funebre si terrà sabato 16 settembre alle 10 nella chiesa parrocchiale di Pezzana, il Rosario verrà recitato il santo rosario sempre in chiesa parrocchiale. Roberto Saviolo lascia la moglie Loredana, il figlio Luca e i genitori, Piera e Francesco.

Su Prima Vercelli leggi “E’ morto Roberto Saviolo, aveva 60 anni”