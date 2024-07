Raccolta fondi per aiutare Giuseppe, gestore dell’alpe Sattal. Da vent’anni vive nella baita che fa da rifugio per gli escursionisti, e ora ha bisogno di una mano.

“Manteniamo viva l’Alpe Sattal”. E’ la raccolta fondi che Matteo Chiodini ha lanciato per aiutare Giuseppe Pozzi, storico proprietario del rifugio che è anche bed and breakfast . Nell’ultimo periodo ha avuto qualche problema di salute e ora un amico ha deciso di muoversi per aiutarlo. Giuseppe è molto conosciuto e amato in valle, ed era anche stato intervistato da Radio Deejay per raccontare la propria vita da “eremita” del nuovo secolo.

La richiesta dell’amico

«La prima salita all’ Alpe risale al 2004, avevo 11 anni – racconta l’amico-. Giuseppe, Giò, mi ha colpito da subito e l’ho sempre visto come un maestro. Gli sono molto affezionato e Sattal, per me, è diventata casa. I suoi racconti; la sua storia e le sue idee e il modo di intendere la vita sono diventati, per me, un faro. Giò arriva dritto al cuore di chi si mette in ascolto, è impossibile rimanerne indifferenti».

Ora però c’è bisogno di un aiuto: «Ultimamente, come saprete, ha subito diversi e delicatissimi interventi. Non mi dilungherò nei dettagli, per rispetto – racconta -. Tutto ciò ha costretto il mio amico a tenere chiusa la sua casa, quindi l’accoglienza e il bed and breakfast. Risultato? Mancati introiti».

«Come ci insegna, il denaro non è un fine, ma un mezzo per fare ciò che abbiamo in mente. Questa mi sembra una buona opportunità per dimostrarsi davvero “Amici dell’Alpe Sattal”; considerate quanti siamo e cosa potremmo fare unendo le forze…» E in effetti in poco tempo sono stati raccolti quasi 1500 euro grazie a tanti donatori. Per chi volesse sapere come donare, può cliccare QUI.

La storia di Giuseppe Pozzi

L’Alpe Sattal è la storia di Giuseppe Pozzi, un uomo che nel 1997 ha deciso di prendere la sua strada per trovare il proprio posto nel mondo. «Arrivavo da due anni di tenda per cercare un posto dove andare a vivere da Courmayeur al Friuli – ha raccontato in una intervista -. E l’ho trovato qua in Valsesia. Aveva le caratteristiche che cercavo. Per vivere sto con le mie passioni».

La sua baita oggi è un rifugio e un bed and breakfast a 2097 metri. L’ha costruita passo dopo passo partendo da un vecchio rudere, dove ormai vive da più di 20 anni. Per i primi 10 giorni ha portato a spalla 1300 chili di materiali. Nel primo anno di lavori ha dormito in tenda, per i primi tre anni il bagno era all’esterno.

La baita

Giuseppe Pozzi ha trovato proprio lì il luogo ideale dove edificare la sua casa d’abitazione, in quasi totale isolamento, sfidando gli agenti atmosferici e affrontando di volta in volta i problemi del vivere quotidiano, rapportati alle difficoltà dell’alta quota.

La sua baita è però aperta a tutti, amici e passanti, e coloro che cercano l’emozione di trascorrere anche la notte lassù, di fronte alla visione impagabile del monte Rosa sotto il cielo stellato.

E sui siti Internet la sua ospitalità è ben nota e apprezzata davvero da tutti. In questi mesi in tanti hanno infatti chiesto informazioni sulle sue condizioni nella speranza di poterlo trovare.

Nella foto di copertina, Giuseppe Pozzi e Matteo Chiodini

