Sindaca imbufalita contro chi esce di casa: “Tirategli una secchiata d’acqua” | VIDEO

Sindaca imbufalita contro chi esce di casa: “Tirategli una secchiata d’acqua”. Uno sfogo “incazzato nero” postato dal primo cittadino di un centro tra Novara e Milano.

Sindaca imbufalita contro chi esce di casa: “Tirategli una secchiata d’acqua”

La circolare del ministero dell’Interno? Finisce nella spazzatura. I cittadini? Devono stare in casa, li sigillo dentro. Vedete un vicino che va in giro? Insultatelo, tirategli un secchio d’acqua. E’ un fiume in piena Linda Colombo, sindaco di Bareggio, centro tra Novara e Milano.

Lo riportano i colleghi di Prima Milano Ovest. Esasperata perché troppa gente continua a uscire senza motivo, ha postato un video che quanto a efficacia comunicativa rivaleggi con quelli del più celebre governatore della Campania Vincenzo De Luca. Da ricordare che anche il Piemonte ha stretto ancora di più le maglie dei divieti.