Apprensione a Borgosesia per un operatore della Seso che da giorni non si trova. Ma alcuni conoscenti rassicurano: sta bene, tornerà presto.

Da più di dieci giorni un operatore della Seso di Borgosesia (C.T. le iniziali di nome e cognome) non dà notizie di sé. Non si è presentato al lavoro e non c’è a casa. Preoccupazione tra gli amici, e anche sui social sono stati lanciati alcuni appelli. Ma tra i conoscenti c’è anche chi ha voluto tranquillizzare tutti dicendo che l’uomo è al sicuro, anche se non si capisce dove e perché sia sparito.

Come accennato, l’uomo lavora alla Seso, la società comunale di Borgosesia che si occupa della raccolta dei rifiuti e della pulizia della città. «E’ una persona ben conosciuta in città – conferma l’assessore comunale Francesco Nunziata che ha condiviso sui social l’appello -. Sono passati dieci giorni dall’ultima volta in cui si è presentato al lavoro, da allora di lui non si hanno più notizie e c’è preoccupazione ovviamente per una assenza così prolungata nel tempo».

Nessuna risposta alle chiamate

Amici hanno provato a cercarlo al cellulare, senza però ricevere alcuna risposta. L’uomo non aveva avvisato nessuno della sua assenza, non aveva fatto cenno a impegni o problemi che lo avrebbero portato fuori città. Da un giorno all’altro non si è presentato al lavoro e non avrebbe detto nulla neppure ai colleghi di lavoro. Dieci giorni fa aveva svolto le sue mansioni come al solito per il lavoro, poi era tornato a casa. Da lì il vuoto.

L’uomo abita solo in città. «Un collega è andato anche a casa sua a cercarlo – spiega ancora Nunziata -, ma non ha avuto risposta Lì non c’era. E i vicini non lo vedevano da giorni».

Sui social, specialmente nei gruppi di Borgosesia, sono stati condivisi diversi appelli. Se qualcuno l’ha visto può contattare direttamente la Seso. Ma c’è anche chi rassicura: l’uomo sta bene ed è al sicuro. Evidentemente ha informazioni che al momento non possono essere rivelate.

