Il Borgo calcio resiste 80 minuti, poi cede alla Lavagnese. Sconfitta granata contro una diretta concorrente negli ultimi posti della graduatoria.

Niente da fare per il Borgosesia che torna con una sconfitta da Sanremo contro una delle dirette concorrenti nella lotta per raggiuingere la zona play-out. Ieri i granata si sono fatti vedere maggiormente propositivi nel primo tempo con Henin, e hanno anche chiesto un rigore per fallo su Lauciello.

Poi nella ripresa spariscono dai radar. Anche dopo il gol subito all’80 non si sono notate azioni di particolare incisività per recuperare. Va anche detto che ormai si era agli sgoccioli della partita.

Come accennato, la rete che ha deciso la partita è arrivata al 35’ arriva della ripresa: azione di Vassollo che mette in mezzo per Gagliardi, tiro di mancino e palla sulla quale Uva non può fare nulla. Il Borgosesia non si vede più e sono invece gli avversari a farsi insidiosi.

La situazione in classifica

Ieri ha perso anche il Pont Arnad, per cui il distacco tra i granata e i penultimi della classifica rimane invariato. Sale invece la Lavagnese proprio a danno dei valsesiani.

