Arrestano il fidanzato, 28enne prende a borsettate un poliziotto

Ha cercato di opporsi all’arresto del suo fidanzato prendendo a borsettate un agente di polizia. Arrestata una 28enne.

L’altro giorno a Biella, alla fermata dei pullman in piazza Vittorio Veneto, una ragazza ha aggredito gli agenti di polizia. I poliziotti avevano avvicinato lei e il suo fidanzato per prelevare quest’ultimo, un 35enne che doveva essere condotto nel carcere di via dei Tigli per scontare un residuo di pena.

Convalidati i due arresti

La giovane, 28 anni, è così finita anche lei in manette. La donna è comparsa in Tribunale davanti al giudice per la direttissima che ha convalidato l’arresto. È accusata di resistenza a pubblico ufficiale e procurata inosservanza di pena, cioè di aver aiutato il fidanzato a sottrarsi all’esecuzione della pena.

In guai ancora maggiori il fidanzato, con diversi precedenti alle spalle, che quando ha visto intervenire la ragazza, si è schierato al suo fianco. A questo punto il residuo di pena è destinato a prolungarsi.

