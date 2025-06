Crollo improvviso a Cereie: boato scuote la frazione di Valdilana. Attimi di paura tra i residenti, ma fortunatamente nessun ferito. L’area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco.

Crollo improvviso a Cereie: boato scuote la frazione di Valdilana

Un forte boato ha interrotto la tranquillità del tardo pomeriggio di oggi, lunedì 16 giugno, nella frazione Cereie di Valdilana. Intorno alle 18.30, parte del tetto e una parete di una sorta di cascinale sono improvvisamente crollati, generando panico tra i residenti della zona. Il fatto è accaduto proprio in mezzo alle altre case, che non sarebbero lesionate. A cedere è stato un vecchio edificio dismesso, per fortuna non abitato sa nessuno.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni abitanti, spaventati dal rumore e dalla nube di polvere sollevatasi in pochi istanti. Sul posto sono arrivati in breve tempo i vigili del fuoco di Ponzone e di Biella, intervenuti con più mezzi per mettere in sicurezza l’area interessata dal cedimento.

Nessun ferito

I detriti – tra cui tegole, travi in legno e calcinacci – sono precipitati a terra, ma fortunatamente non hanno colpito nessuno. L’edificio è stato transennato e l’accesso è stato vietato per motivi di sicurezza.

Presenti sul posto anche i carabinieri di zona, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del crollo. Non si esclude nessuna ipotesi: dall’usura strutturale a un possibile cedimento localizzato. E’ arrivata anche un’ambulanza del 118, ma per fortuna, come accennato, nessuno è stato ferito.

In attesa di risposte

Al momento non sono ancora note le ragioni precise del crollo. Le indagini delle autorità proseguono, così come le verifiche tecniche sull’edificio danneggiato.

Nella foto tratta da StreetView, è segnalato l’edificio parzialmente crollato.

