Diciotto cani sequestrati: vivevano in condizioni indecorose.

Diciotto ani sequestrati

E’ stato necessario sequestrare i diciotto cani di un cinquantenne a San Maurizio d’Opaglio che vivevano in condizioni igieniche pessime. Diverse le proteste da parte dei vicini, fino all’ultimo controllo da parte dei carabinieri e del Nas. I militari avevano trovato una situazione indecorosa: l’odore era insopportabile per la presenza di escrementi in cortile. E’ stata necessaria una sanificazione completa. In seguito all’ennesima denuncia il tribunale aveva provveduto a emettere un decreto di sequestro dei diciotto cani. Gli animali erano stati affidati all’Enpa. Il proprietario invece è stato indagato per disturbo al riposo delle persone, i latrati erano a ogni ora del giorno e della notte.

Nell’immagine una foto di repertorio.