Inseguimento da Biella a Vercelli con schianto finale. Due arresti della Polizia

È successo questa mattina, giovedì 7 luglio. Ladri in fuga inseguiti dalle volanti poi la corsa finita contro un distributore di carburante e l’arresto dei due sospetti.

Inseguimento da Biella a Vercelli con schianto finale

Inseguimento da Biella a Vercelli, questa mattina, da parte della Polizia che alla fine ha arrestato due persone. Stando alle poche – e del tutto frammentarie – informazioni trapelate, un’auto di colore bianco è stata inseguita da diversi mezzi delle forze dell’ordine.

Come riporta Prima Biella, l’inseguimento è iniziato a Biella sembra a seguito di un furto o un tentato furto. I ladri si sono dati alla fuga a bordo di una Fiat Bianca e sono stati intercettati e inseguiti dalle volanti della polizia di Biella.

La vettura in fuga è stata poi speronata mentre si trovava nel Vercellese, nei pressi di un distributore di Carburante in via Valter Manzone e le due persone a bordo sono state arrestate in collaborazione con i colleghi della polizia e dei carabinieri di Vercelli.

