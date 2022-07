Malore mentre fa il bagno: donna muore in Sardegna

Malore mentre fa il bagno: turista torinese muore in Sardegna. Il dramma è avvenuto nel Cagliaritano, a Costa Rei. La donna si trovava a trascorrere le vacanze nel suo paese d’origine.

Malore mentre fa il bagno

A nulla sono valsi i tempestivi interventi di soccorso prima dei bagnanti e poi dei sanitari. È morta la turista di 87 anni, di Torino, in vacanza in Sardegna, suo paese d’origine. Come riportano i colleghi di Prima Torino, la tragedia è avvenuta nella giornata di mercoledì 27 luglio 2022, nella zona di Costa Rei, nel Cagliaritano.

Inutili i soccorsi

L’anziana si trovava in spiaggia quando ha accusato un malore poco dopo aver fatto un bagno in mare. I numerosi bagnanti presenti, che hanno assistito alla scena, le hanno praticato le manovre di rianimazione, ma tutto si è rivelato inutile. Quando i sanitari sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti anche i Carabinieri e la Guardia Costiera che hanno avviato gli accertamenti del caso.

Foto di repertorio.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE