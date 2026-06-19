Malore mentre taglia l’erba: operaio muore dopo la corsa in ospedale

Un operaio di 63 anni è morto all’ospedale San Luigi di Orbassano dopo un malore accusato l’altra mattina lungo la strada provinciale 6, a Pasta di Rivalta. L’uomo, dipendente di una ditta privata, era impegnato in un intervento di taglio dell’erba a bordo carreggiata.

La giornata di lavoro si è trasformata in tragedia in pochi istanti. Il 63enne è stato colpito da un arresto cardiaco mentre si trovava sul posto con altri addetti. La situazione è apparsa subito gravissima e i colleghi hanno chiamato i soccorsi.

I colleghi hanno tentato di salvarlo

In attesa dell’arrivo del personale sanitario, sono stati proprio i compagni di lavoro a prestare i primi soccorsi. Hanno avviato le manovre di rianimazione, cercando di mantenere in vita l’operaio fino all’intervento del 118.

I sanitari sono arrivati sul luogo dell’emergenza e hanno proseguito le operazioni di soccorso. L’uomo è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale San Luigi di Orbassano, dove è arrivato in condizioni molto critiche.

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Accertamenti sul luogo della tragedia

Nonostante gli sforzi dei soccorritori e dei medici, l’operaio è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Il quadro clinico era ormai compromesso e ogni tentativo di salvarlo non è bastato.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine e gli ispettori dello Spresal dell’Asl To3, come previsto in casi di questo tipo. Gli accertamenti servono a ricostruire con precisione quanto accaduto durante l’attività lavorativa.

Foto redazione

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