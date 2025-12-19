Gattinara, due auto si scontrano e danneggiano il tubo del metano. LE FOTO

Gattinara, due auto si scontrano e danneggiano il tubo del metano. E’ accaduto in via Vittorio Veneto, sul posto i vigili del fuoco di Varallo.

Gattinara, due auto si scontrano e danneggiano il tubo del metano

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 19 dicembre, poco dopo le 14, i vigili del fuoco del distaccamento di Varallo sono intervenuti in via Vittorio Veneto, a Gattinara, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Nel corso dell’impatto è stato urtato un tubo della rete del metano presente lungo la sede stradale, circostanza che ha reso necessario l’immediato intervento dei soccorritori per evitare potenziali rischi. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la perdita di gas e l’area interessata, delimitando la zona e garantendo le condizioni di sicurezza per residenti e automobilisti.

LEGGI ANCHE: Auto danneggia impianto del metano: è accaduto a Valdilana

Per fortuna nessun ferito

Per quanto riguarda i veicoli coinvolti, non si è reso necessario alcun intervento specifico da parte dei vigili del fuoco. Successivamente è intervenuta una squadra dell’azienda incaricata della distribuzione del gas, che ha effettuato le operazioni di riparazione della tubazione danneggiata. I due conducenti sono usciti dalle rispettive auto pressoché illesi.

Durante le operazioni era presente anche la polizia locale di Gattinara, impegnata nella gestione della viabilità e negli accertamenti di competenza, oltre che nella ricostruzione della dinamica dell’episodio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook