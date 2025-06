Loredana Zambelli punta sul territorio: strategie e coesione per il nuovo Service Lions

Venerdì 13 giugno è stata una serata che difficilmente dimenticherò. Nella suggestiva cornice di Oviglio, tra le dolci colline e le atmosfere sospese nel tempo, si è tenuta la cerimonia di chiusura dell’anno lionistico del Club Lions “Bosco Marengo La Fraschetta”. Un’occasione speciale, ricca di emozione, incontri, riflessioni e nuovi slanci per il futuro. Il luogo scelto per l’evento, il Ristorante Bistrot Donatella, si affacciava con eleganza sull’incantevole Castello di Oviglio, creando un’atmosfera magica, perfetta per celebrare un passaggio di testimone tanto importante.

La cena è stata davvero succulenta, curata nei minimi dettagli, con piatti che hanno saputo unire gusto e tradizione. Ma più ancora del cibo, a rendere speciale la serata è stato il calore umano, quel senso di appartenenza e di comunità che solo chi vive profondamente lo spirito lionistico può comprendere. Tra un brindisi e l’altro, tra risate sincere e sguardi colmi di gratitudine, è arrivato anche il momento ufficiale: l’annuncio delle nuove nomine per l’anno 2025/2026.

Un momento sempre emozionante, che segna non solo la fine di un percorso, ma l’inizio di una nuova avventura. Il Club Lions “Bosco Marengo La Fraschetta” ha accolto con entusiasmo il nuovo Presidente Piero Panzin, che subentra ad Antonio Trevisan, ora Past-President e Referente LCIF. Insieme a loro, il gruppo direttivo sarà composto da Davide Fracchia (Vicepresidente, GLT e Cerimoniere), Maria Dacomo (Segretario), Vincenzo Anzelmo (Presidente Comitato Soci – GMT), Loredana Zambelli (Presidente Comitato Service – GST), Svitlana Omelchenko (Addetto comunicazione) e Agostino Lella (Censore).

Tra i momenti che personalmente mi hanno colpito di più, c’è stato l’intervento di Loredana Zambelli. Già impegnata come GMT, ha preso la parola con entusiasmo e sincerità, raccontando il senso profondo della sua nuova carica. Le sue parole mi hanno davvero toccato: «Vorrei davvero poter organizzare degli eventi che portino coesione e sviluppo nel territorio che dà il nome a questo Club Lions», ha detto con voce ferma ma carica di emozione. «Tante attività ed iniziative sono sempre state svolte, ma vorrei, per il mio mandato, concentrare le nostre energie su attività che si discostino magari da grandi temi istituzionali, per essere più vicini alla realtà locale».

In quel momento ho percepito quanto fosse autentico il suo desiderio di fare qualcosa di concreto, di tangibile. Ha continuato: «Vorrei eventi che abbiano un impatto sulla vita di qualcuno, che cambino il corso delle cose per una comunità e che lascino un segno, che facciano vivere un’emozione da portarsi dietro per la vita».

E poi, con un sorriso pieno di speranza: «Chissà… le idee sono molte, le opportunità immense, il territorio così bisognoso. Spero davvero che il Club supporti e condivida la mia visione. In ogni caso, sarà una bella avventura».

Quella frase mi è rimasta dentro. “Sarà una bella avventura”. È proprio questo lo spirito che si respirava quella sera: la voglia di affrontare insieme nuove sfide, con l’entusiasmo di chi crede che, un passo alla volta, si possano davvero cambiare le cose.

Alla fine della serata, mentre le luci si attenuavano e la musica accompagnava i saluti, ho guardato il Castello illuminato e ho pensato a quanto valore ci sia in queste realtà associative. Persone diverse, con storie diverse, che si ritrovano per un obiettivo comune: fare del bene, costruire, servire. Non è scontato, non è semplice, ma è profondamente umano. E in tempi in cui tutto sembra correre e dissolversi in fretta, quei gesti, quelle parole, quelle strette di mano valgono moltissimo.

In bocca al lupo al nuovo direttivo. Che il 2025/2026 sia davvero un anno di svolta, di bellezza, di coraggio e di progetti capaci di lasciare un segno.

