Incendio nella notte alla ex Cartiera di Serravalle. Intervento dei vigili del fuoco, si è evitato che le fiamme coinvolgessero altri edifici.

Incendio nella notte alla ex Cartiera di Serravalle

Intervento la scorsa notte dei vigili del fuoco nello stabilimento della ex Cartiera di Serravalle a causa di un incendio che si è sviluppato per cause ancora da accertare. L’perazione dei vigili è iniziata intorno alle 4.30 del mattino: sono giunti sul posto gli operatori del distaccamento di Varallo e del distaccamento volontario di Romagnano Sesia. A essere interessao dalle fiamme era soprattutto il tetto dello stabilimento, andato distrutto per una parte.

Il complesso della ex Cartiera è al momento dismesso, anche se vi è depositato ancora del materiale.

Scongiurati danni peggiori

Un volta arrivati sul posto dell’incendio, i vigili del fuoco hanno provveduto all’estinzione delle fiamme e al contenimento dell’incendio prima che coinvolgesse altri edifici limitrofi. Dopo di che è stata messa in sicurezza la zona.

Partite anche le indagini per capire se l’episodio abbia avuto orgine accidentale o ci sia un gesto incauto o doloso di qualcuno.

Foto d’archivio

