Ancora grave in ospedale il 40enne infortunato in un’azienda di Pratrivero. L’uomo è caduto da un’altezza di quattro metri riportando traumi alla testa e alla schiena.

Ancora grave in ospedale il 40enne infortunato in un’azienda di Pratrivero

E’ caduto da almeno quattro metri scivolando da una scala a pioli mentre stava lavorando in una azienda di Valdilana. Pare stesse verniciando serramenti. Resta grave in ospedaleil 40enne rimasto infortunato all’inizio della settimana in frazione Pratrivero, che era stato ricoverato in codice rosso all’ospedale “Maggiore” di Novara.

L’incidente era avvenuto martedì 24 marzo verso le 16,30 in un piccolo stabilimento che si trova lungo la strada che conduce verso Portula. Stando alle prime ricostruzioni, una persona avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio mentre si trovava su una scala per eseguire alcuni lavori di manutenzione dentro al capannone. L’uomo è quindi precipitato rovinosamente a terra, cadendo da un’altezza di circa quattro metri e subendo un forte colpo alla testa e alla schiena.

L’intervebnto dei soccorritori

L’allarme è stato dato immediatamente e sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri di Valdilana, oltre ovviamente al personale dello Spresal, come previsto in questi casi. Si è anche alzato in volo da Borgosesia l’elisoccorso, che però, valutata l’impossibilità di atterrare sul posto, ha fatto calare a terra il personale medico per poi dirigersi a Ponzone. I sanitari hanno prestato la prima assistenza al ferito, poi lo hanno caricato sull’ambulanza e trasportato fino a Ponzone, appunto, dove infine è stato fatto salire a bordo dell’elicottero e condotto d’urgenza a Novara.

Adesso la situazione si è stabilizzata, ma l’uomo è ancora ricoverato.

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