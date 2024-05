Donna rimane ferma senza benzina sulla Cossato-Vallemosso. A risolvere la situazione è poi arrivato il marito con una tanica di carburante.

Sperava di riuscire a raggiungere il prossimo distributore di benzina, ma il serbatoio era ormai vuoto. Disavventura per una donna ieri sulla Cossato-Valle Mosso all’altezza di Quaregna. La donna ha chiesto aiuto al marito che l’ha raggiunta con una tanica di carburante per poter far ripartire l’auto.

Come riportano i colleghi de La Provincia di Biella, nel frattempo erano stati allertati anche i carabinieri per prestare assistenza.

Un cane lungo la superstrada

Sempre ieri poco distante,sulla superstrada in direzione Masserano invece diversi automobilisti hanno segnalato la presenza di un cane meticcio che vagava in strada. I carabinieri sono risaliti a un allevatore che stanziava in zona. Aveva con sè un cane che corrispondeva alla descrizione.

Foto d’archivio

