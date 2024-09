Malumori per la nuova assemblea liturgica: il parroco di Crocemosso riunisce i fedeli. Perplessità anche per la recita del Padre Nostro. Le novità messe ai voti.

Alcune variazioni introdotte nell’assemblea liturgica (cioè la celebrazione della messa) e la modalità di recita comunitaria del Padre nostro non convince tutti a Crocemosso. Così ne pomeriggio di oggi, sabato 14 settembre, don Mario Foglia Parrucin ha convocato una assemblea parrocchiale in chiesa.

«Con tale assemblea – si legge nell’avviso – desidero aprire un dialogo circa il progetto che il consiglio pastorale interparrocchiale ha approvato a maggioranza riguardante un possibile nuovo assetto dell’assemblea liturgica anche nella chiesa di Crocemosso, progetto che avrà la durata di un anno come nella chiesa di Valle Mosso».

“Qualche perplessità e qualche malumore”

E don Mario spiega: «Ho l’impressione che questo cambiamento stia creando in alcuni parrocchiani malumori, sentimenti negativi, opposizioni. Lungi da me il voler dividere la comunità parrocchiale o imporre dall’alto il mio pensiero. Per questo ritengo importante e utile poterci incontrare. L’occasione ci permetterà di chiarire le motivazioni che ci hanno spinto a proporre un esperimento per un anno e a chiarire eventuali incomprensioni. L’ascolto reciproco è importantissimo per esprimere quello che ciascuno porta nel cuore al fine di discernere la volontà di Dio».

Il parroco ha voluto anche mettere ai voti le novità, «indicando se favorevole o contrario al cambiamento. Sento anche il desiderio di aggiungere un ulteriore sondaggio sulla modalità della recita del Padre nostro, esprimendo parere favorevole o contrario a proseguire con la modalità lenta. E’ questa una occasione per partecipare alla vita delle nostre comunità in modo sinodale con libertà e senza timore, esprimendo ciò che abbiamo nel cuore e che spesso non riusciamo a dire guardandoci negli occhi».

