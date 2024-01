Pray realizza il sogno di Achille Burocco: nel 2024 gli alloggi per anziani. Quest’anno dovrebbero partire i lavori di riqualificazione della ex scuola dell’infanzia.

Pray realizza il sogno di Achille Burocco: nel 2024 gli alloggi per anziani

Tra gli obiettivi per il 2024, il Comune di Pray mette al primo posto la creazione di alloggi per anziani che troveranno posto nell’edificio di via Sella che ospitava la scuola dell’infanzia. Una struttura voluta e già in parte finanziata dal imprenitore-benefattore Achille Burocco.

Per questo intervento il Comune ha anche incassato nei mesi scorsi 300mila euro come contributo dalla Regione Piemonte. Il progetto lanciato nel 2020 aveva già una parte di copertura finanziaria grazie ai 400mila euro messi a disposizione da Burocco. Con la copertura della Regione l’intervento può partire. Il Comune non ha perso tempo e ha già affidato l’incarico a uno studio tecnico per il progetto definitivo.

Un condominio solidale

«La casa – ricorda il vice sindaco Marcella Fina – rispecchierà le più moderne indicazioni socio-sanitarie. Stiamo parlando di una coabitazione diffusa dove sorgeranno piccoli appartamenti pensati sia per coppie di anziani che per persone singole garantendo una vita indipendente, ma allo stesso tempo mettendo a disposizione alcuni servizi importanti».

La casa per anziani sorgerà nella ex scuola materna che, dopo il trasferimento degli alunni nella nuova struttura realizzata proprio da Achille Burocco seguendo i dettami montessoriani, è rimasta vuota.

Lo stabile sarà oggetto di un restyling completo e sarà riadattato alle nuove esigenze. Ci saranno sei camere con servizi accessibili anche a disabili, l’obiettivo è quello di ospitare da otto-dieci persone, andando a creare una piccola comunità. Ci saranno anche spazi comuni come un giardino esterno, una sala mensa e inoltre l’edificio sarà dotato di un centro diurno che potrà essere aperto anche a esterni.