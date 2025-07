Partirà a settembre l’intervento di restauro che interesserà il tramezzo della storica chiesa varallese di Santa Maria delle Grazie . Già nello scorso febbraio erano state effettuate delle prove di restauro puntando ai finanziamenti , ottenuti in questo mese grazie all’intervento del Ministero della Cultura e la Soprintendenza.

Parete Gaudenziana a Varallo, parte il più importante restauro della storia. Ammonta a 465mila euro il finanziamento ottenuto per sistemare l’affresco più celebre della Valsesia.

Un finanziamento da 465mila euro

Lo ha annunciato il sindaco, Pietro Bondetti, nel corso dell’ulima seduta del consiglio comunale. «Il 15 luglio – ha spiegato il primo cittadino – abbiamo ricevuto la comunicazione dalla Soprintendenza che la stessa ha chiesto e ottenuto dal Ministero della Cultura un finanziamento di 475mila euro, suddiviso nel triennio 2025,2026 e 2027 per il restauro completo della parete affrescata da Gaudenzio Ferrari.

Il Ministero ha stanziato questa cifra in virtù dello straordinario valore artistico e culturale di questo bene e della capitale importanza che tale bene riveste per la storia dell’arte e per la storia del Rinascimento.